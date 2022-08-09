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Развитие сюжета: Новые взрывы в Крыму: что происходит? ● Беспилотник атаковал штаб российского флота в Севастополе ● Бывшему офицеру ВМС ВСУ, служившему в Крыму, сообщили о подозрении в госизмене ● Российские оккупационные силы покинули здание Херсонской ОГА ● В Крыму прекратили прием в гражданские больницы из-за раненых российских военных
В Крыму - взрывы на военной базе РФ
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Шесть ракет прилетели по военному аэродрому в Крыму, где расположен учебно тренировочный комплекс НИТКА.
В Крыму недалеко от поселка Новофедоровка произошли взрывы. Фото и видео публикует ряд телеграмм-каналов.
Отмечается, что прилетели шесть ракет по военному аэродрому в Крыму, где размещен учебно-тренировочный комплекс НИТКА.
Местные жители сообщают, что первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. Дальше было еще несколько.
Есть ли пострадавшие – неизвестно. В то же время, местные жители сообщают о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут из Евпатории в сторону Новофедоровки.
Очевидцы говорят, что в воздухе ощутим запах серы, и жалуются на перебои со связью из-за перегрузки сети.
На проходной полигона собираются люди, чтобы узнать, что с их родными.
Советник «главы» Крыма подтвердил, что в районе Новофедоровки было несколько взрывов, и попросил подождать официальной информации об инциденте.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Беспилотник атаковал штаб российского флота в Севастополе. По данным российских властей, пять человек получили ранения.
Бывшему офицеру ВМС ВСУ, служившему в Крыму, сообщили о подозрении в госизмене. Бывшему капитану 2 ранга Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, проходившему службу в Крыму до 2014 года, заочно сообщили о подозрении в государственной измене и дезертирстве, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своей странице в Telegram.
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Утром 16 августа в Джанкойской районе прозвучали взрывы. Крымские паблики обнародовали видео пожаров.
В Крыму - взрывы на военной базе РФ
Шесть ракет прилетели по военному аэродрому в Крыму, где расположен учебно тренировочный комплекс НИТКА.
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