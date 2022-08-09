В Крыму - взрывы на военной базе РФ

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Шесть ракет прилетели по военному аэродрому в Крыму, где расположен учебно тренировочный комплекс НИТКА.

В Крыму недалеко от поселка Новофедоровка произошли взрывы. Фото и видео публикует ряд телеграмм-каналов.

Отмечается, что прилетели шесть ракет по военному аэродрому в Крыму, где размещен учебно-тренировочный комплекс НИТКА.

Местные жители сообщают, что первый взрыв произошел около 15 часов по местному времени. Дальше было еще несколько.

Есть ли пострадавшие – неизвестно. В то же время, местные жители сообщают о большом количестве автомобилей скорой помощи, которые едут из Евпатории в сторону Новофедоровки.

Очевидцы говорят, что в воздухе ощутим запах серы, и жалуются на перебои со связью из-за перегрузки сети.

На проходной полигона собираются люди, чтобы узнать, что с их родными.

Советник «главы» Крыма подтвердил, что в районе Новофедоровки было несколько взрывов, и попросил подождать официальной информации об инциденте.

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