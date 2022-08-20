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Война

В Севастополе нанесен удар по штабу Черноморского флота

В Севастополе нанесен удар по штабу Черноморского флота

фото © Новости Крыма

Над зданием штаба Черноморского флота поднимается дым.

В Севастополе нанесен удар по зданию Штаба Черноморского флота. Об этом сообщают очевидцы.

«Со стороны здания Штаба флота прозвучали пулеметные очереди. Затем был взрыв и начался пожар. Предположительно горит что-то на территории Штаба флота», - говорит собеседник.

Кроме того, жители города сообщают, что по состоянию на 08:32 видит густой дым, поднимающийся над Штабом ЧФ.

По словам так называемого губернатор Севастополя Развожаева, в крышу штаба Черноморского флота прилетел беспилотник: «Сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет».

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