Война
Развитие сюжета: В Крыму заявили о «работе» ПВО в районе Керчи ● Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к российским военным объектам ● Новые взрывы в Крыму: что происходит? ● В Крыму - взрывы на военной базе РФ ● Беспилотник атаковал штаб российского флота в Севастополе
В Севастополе нанесен удар по штабу Черноморского флота
фото © Новости Крыма
Над зданием штаба Черноморского флота поднимается дым.
В Севастополе нанесен удар по зданию Штаба Черноморского флота. Об этом сообщают очевидцы.
«Со стороны здания Штаба флота прозвучали пулеметные очереди. Затем был взрыв и начался пожар. Предположительно горит что-то на территории Штаба флота», - говорит собеседник.
Кроме того, жители города сообщают, что по состоянию на 08:32 видит густой дым, поднимающийся над Штабом ЧФ.
По словам так называемого губернатор Севастополя Развожаева, в крышу штаба Черноморского флота прилетел беспилотник: «Сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет».
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Новые взрывы в Крыму: что происходит?. Утром 16 августа в Джанкойской районе прозвучали взрывы. Крымские паблики обнародовали видео пожаров.
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Беспилотник атаковал штаб российского флота в Севастополе. По данным российских властей, пять человек получили ранения.
В Севастополе нанесен удар по штабу Черноморского флота
Над зданием штаба Черноморского флота поднимается дым.
В Крыму заявили о «работе» ПВО в районе Керчи
Информацию о взрывах подтверждают местные жители. В сети появилось видео запуска ракет, предположительно в районе Керчи.
Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к российским военным объектам
Вот что президент Украины сказал в обращении по итогам 174-го дня войны:
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