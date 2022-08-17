Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к российским военным объектам

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Вот что президент Украины сказал в обращении по итогам 174-го дня войны:

Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, временно занятой оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - взрывы на военной базе РФ. Шесть ракет прилетели по военному аэродрому в Крыму, где расположен учебно тренировочный комплекс НИТКА.

Беспилотник атаковал штаб российского флота в Севастополе. По данным российских властей, пять человек получили ранения.

Бывшему офицеру ВМС ВСУ, служившему в Крыму, сообщили о подозрении в госизмене. Бывшему капитану 2 ранга Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, проходившему службу в Крыму до 2014 года, заочно сообщили о подозрении в государственной измене и дезертирстве, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своей странице в Telegram.

Российские войска закрыли выезд из оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Оккупационные силы в захваченной российскими войсками части Херсонской области запретили выезд на подконтрольную Украине территорию.