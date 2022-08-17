Война
Развитие сюжета: Новые взрывы в Крыму: что происходит? ● В Крыму - взрывы на военной базе РФ ● Беспилотник атаковал штаб российского флота в Севастополе ● Бывшему офицеру ВМС ВСУ, служившему в Крыму, сообщили о подозрении в госизмене ● Российские оккупационные силы покинули здание Херсонской ОГА
Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к российским военным объектам
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Вот что президент Украины сказал в обращении по итогам 174-го дня войны:
Каждый день и каждую ночь мы видим новые сообщения о взрывах на территории, временно занятой оккупантами. Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы.
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Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму - взрывы на военной базе РФ. Шесть ракет прилетели по военному аэродрому в Крыму, где расположен учебно тренировочный комплекс НИТКА.
Беспилотник атаковал штаб российского флота в Севастополе. По данным российских властей, пять человек получили ранения.
Бывшему офицеру ВМС ВСУ, служившему в Крыму, сообщили о подозрении в госизмене. Бывшему капитану 2 ранга Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, проходившему службу в Крыму до 2014 года, заочно сообщили о подозрении в государственной измене и дезертирстве, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своей странице в Telegram.
Российские войска закрыли выезд из оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию. Оккупационные силы в захваченной российскими войсками части Херсонской области запретили выезд на подконтрольную Украине территорию.
Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к российским военным объектам
Вот что президент Украины сказал в обращении по итогам 174-го дня войны:
Новые взрывы в Крыму: что происходит?
Утром 16 августа в Джанкойской районе прозвучали взрывы. Крымские паблики обнародовали видео пожаров.
В Крыму - взрывы на военной базе РФ
Шесть ракет прилетели по военному аэродрому в Крыму, где расположен учебно тренировочный комплекс НИТКА.
Бывшему офицеру ВМС ВСУ, служившему в Крыму, сообщили о подозрении в госизмене
Бывшему капитану 2 ранга Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, проходившему службу в Крыму до 2014 года, заочно сообщили о подозрении в государственной измене и дезертирстве, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своей странице в Telegram.