Новые взрывы в Крыму: что происходит?

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Утром 16 августа в Джанкойской районе прозвучали взрывы. Крымские паблики обнародовали видео пожаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о взрывах на российских складах боеприпасов в селе Азовское Джанкойского района. Российские власти Крыма и Минобороны России сообщили о «детонации боеприпасов» в селе Майское, которое находится рядом. Оно расположено в 25 километрах на юго-восток от Джанкоя. Через это село проходит железнодорожная ветка в направлении Керчи, а также станция «Азовская».

Минобороны России назвало новую версию взрывов на складах с боеприпасами под Джанкоем

Российское министерство обороны заявило, что причиной взрывов в Джанкойском районе Крыма была «диверсия». Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», – заявили в Минобороны России.

В российском военном ведомстве утверждают, что в результате был нанесен ущерб гражданским объектам, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам.

При этом в российском ведомстве не уточнили, кто стоит за организацией «диверсии» и есть ли подозреваемые.

В Крыму сообщают о взрывах на российском аэродроме под Симферополем

На российском военном аэродроме в поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма произошли взрывы, сообщает российское издание «Коммерсант» со ссылкой на местных жителей.

Как сообщает СМИ, над территорией аэродрома стоят клубы черного дыма.

«Правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальных комментариев пока нет», – пишет издание.

Советник российского главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале призвал «подождать официальной информации по Гвардейскому от министерства обороны (РФ – КР) и не плодить слухи и версии».

Подтверждения информации СМИ из независимых источников пока нет.

На Керченском мосту зафиксировали рекорд трафика после серии взрывов в Крыму

За минувшие сутки по Керченском мосту в обе стороны проехало 38,3 тыс. автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика, сообщает российское государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления дорог «Тамань».

«За сутки 15 августа 2022 года по мосту в обе стороны проехало 38 тыс. 297 автомобилей. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года – 37 тыс. 374 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя в Facebook утренние взрывы на складах боеприпасов в Джанкойском районе, отметил, что «тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив».

По данным представителя президента Украины в АРК Тамилы Ташевой, после утренних взрывов в Крыму, «люди прячутся по подвалам, на выезд из Крыма огромные очереди».

Крым.Реалии проверяют эту информацию.

Все поезда из России в Симферополь, Севастополь и Евпаторию остановлены

В Крыму останавливают поезда и меняют их маршруты после взрывов в Джанкойском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов.

По его данным, все поезда, которые следуют из РФ, останавливают на станции Владиславовка в Кировском районе.

Это касается всех поездов, следующих из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов соседней России в Симферополь, Севастополь и Евпаторию.

Вскоре Аксенов сообщил в телеграм-канале, что «поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены».

При этом движение поездов на данном участке еще не возобновили. Это произойдет только «после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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