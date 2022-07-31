Беспилотник атаковал штаб российского флота в Севастополе

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По данным российских властей, пять человек получили ранения.

Сегодня утром в Севастополе был атакован штаб Черноморского флота РФ. Неопознанный объект, как позже выяснилось, беспилотник-камикадзе, прилетел во двор штаба флота.

Как сообщил «губернатор города» Михаил Развожаев, по предварительным данным, 5 человек получили ранения, никто не погиб. Необходимая помощь оказана. Идет следствие, здание штаба оцеплено, работают сотрудники ФСБ.

Атака пришлась на российский праздник - День Военно-морского флота. Все праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены, Развожаев просит горожан оставаться дома. На месте событий ведут расследование сотрудники ФСБ.

Развожаев считает, что беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины.

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