Война
Развитие сюжета: Новые взрывы в Крыму: что происходит? ● В Крыму - взрывы на военной базе РФ ● Бывшему офицеру ВМС ВСУ, служившему в Крыму, сообщили о подозрении в госизмене ● Российские оккупационные силы покинули здание Херсонской ОГА ● В Крыму прекратили прием в гражданские больницы из-за раненых российских военных
Беспилотник атаковал штаб российского флота в Севастополе
фото © Дмитрий Ларин/ForPost
По данным российских властей, пять человек получили ранения.
Сегодня утром в Севастополе был атакован штаб Черноморского флота РФ. Неопознанный объект, как позже выяснилось, беспилотник-камикадзе, прилетел во двор штаба флота.
Как сообщил «губернатор города» Михаил Развожаев, по предварительным данным, 5 человек получили ранения, никто не погиб. Необходимая помощь оказана. Идет следствие, здание штаба оцеплено, работают сотрудники ФСБ.
Атака пришлась на российский праздник - День Военно-морского флота. Все праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены, Развожаев просит горожан оставаться дома. На месте событий ведут расследование сотрудники ФСБ.
Развожаев считает, что беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины.
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