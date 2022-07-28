Директора парка львов «Тайган» Зубкова отправили в тюрьму

фото © Facebook Олега Зубкова

«Белогорский районный суд Крыма» приговорил директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяца лишения свободы и штрафу 255 тыс рублей за прошлогодний инцидент, в котором от укуса тигра пострадал ребенок.

Как сообщает пресс-служба «суда», с Зубкова также взыскана компенсация морального вреда в пользу ребенка в сумме 616 тыс рублей.

«Суд» установил, что подсудимый как директор парка львов «Тайган» оказывал услугу по демонстрации диких хищных животных посетителям с установленными отжимными барьерами к вольерам на небезопасном расстоянии, чем «создал реальную угрозу жизни и здоровью посетителям парка».

«В сентябре 2021 года при посещении парка жительница Краснодарского края и ее малолетний сын находились около вольера с амурскими тиграми, возле которого имелся отжимной барьер, не соответствующий нормам действующего законодательства Российской Федерации, не обеспечивающий безопасное расстояние, в связи с чем посетители оказались в непосредственной близости к вольеру с хищниками. В результате нападения тигра мальчику 2020 года рождения были причинены повреждения левой руки, повлекшие ампутацию одного из пальцев», – сказано в сообщении.

По итогам рассмотрения дела по п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ суд назначил наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы и штрафа 255 тыс рублей, а также лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на предприятиях различной формы собственности.

Как уточнили в пресс-службе «прокуратуры Крыма», приговор в законную силу не вступил.В июле 2020 года Зубков уже был осужден по той же статье – тогда он был оштрафован на 400 тыс рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Олег Зубков: «Я - заблудшая овца, не знавшая реалий России». Известные крымские зоопарки «Сказка» и «Тайган» бизнесмена Олега Зубкова временно закрыты для посетителей.

Менее трети крымских зверинцев получили лицензии. Все зоопарки, зверинцы, океанариумы, дельфинарии и прочие подобные заведения до конца 2021 года должны были пройти лицензирование, чтобы продолжить работу в правовом поле.

Новая эпоха: Крым остался без зоопарков. Зоопарки массово закрываются в Крыму. Причиной приостановления работы учреждений стали новые требования Россельхознадора.

Зубков закрыл свой парк львов «Тайган» в Крыму. Парк львов «Тайган» в Крыму закрыт на время реконструкции «некоторых основных вольеров».