Рейтинг казино. Как составляется и какие преимущества дает новичкам и опытным игрокам

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Правила составления рейтинга

Формирование рейтинга игровых клубов осуществляется с учетом целого ряда критериев, включая:

· ассортимент представленных игр, их видов и издателей;

· частота обновления каталога;

· стиль оформления сайта, удобство и комфорт интерфейса для пользователей;

· наличие мобильной версии для Андроид и iOS;

· поддерживаемые платежные методы (банковские карты, электронные платежные системы, криптовалюты и т.д.);

· установленные лимиты, минимальная сумма депозита, ставки, выплат, взимаемые комиссии;

· скорость обработки платежей;

· предлагаемые бонусы, их размер и правила отыгрыша.

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