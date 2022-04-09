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За день от обстрелов войск РФ погибли семь детей
фото © Людмила Денисова / Facebook
При обстреле железнодорожного вокзала Краматорска погибли 5 детей и 16 получили ранения.
За время войны в Украине от действий российских войск погибли 176 детей, 7 из них - за минувшие сутки, еще более 324 получили ранения. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщает Офис генпрокурора.
«По полученным ювенальным прокурорам данным больше всего пострадало детей в Донецкой - 102, Киевской - 91, Харьковской – 76, Черниговской – 50, Николаевской – 40, Луганской – 35, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столицы – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.
В частности, накануне в результате обстрела оккупационными войсками Точкой-У железнодорожного вокзала Краматорска погибли 5 детей и 16 получили ранения. На ракете, которым бомбили вокзал, была надпись «За детей».
Также под Гостомелем в Киевской области был обнаружен расстрелянный автомобиль, в котором погибла семья с ребенком, которому было чуть больше года.
В Изюмском районе Харьковской области обнаружены замученные и сожженные тела трех человек, одно из которых принадлежит ребенку.
Кроме того сообщается, что в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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