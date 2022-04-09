РФ нанесла ночью удары по Миргороду и Черноморску

фото © t.me/luhanskaVTSA

Российские войска нанесли несколько ударов по украинским городам в разных областях, данных о жертвах нет.

По Миргороду Полтавской области в ночь на 9 апреля нанесен ракетный удар. Об этом сообщил глава Полтавской области Дмитрий Лунин.

Он сообщил, что есть «существенные разрушения». Пострадали два человека.

Также утром был нанесен удар в городе Черноморск Одесской области.

«Жители Черноморска, не поддавайтесь панике - ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как во всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас, если можете, не подходите к окнам. Если есть возможность, спуститесь в бомбоубежище», - сообщил мэр города Василий Гуляев.

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Северодонецка, загорелся многоквартирный дом.

«Россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – пламенем загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется», – сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он напомнил, что в пятницу, 8 апреля, войсками РФ были разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.

Также он проинформировал, что на фронте Луганщины и Донбасса отбиты семь атак врага – украинские военные уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.

Напомним, накануне по железнодорожному вокзалу Краматорска был нанесен ракетный удар, на котором ожидали эвакуации около 4 тысяч человек. В результате погибли 52 человека, среди них – 5 детей, около сотни госпитализированы, многие находятся в тяжелом состоянии.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия продолжает перегруппировку для наступления на восток Украины. Российские войска продолжают перегруппировку с целью формирования наступательной группировки на востоке Украины, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В ООН назвали число жертв среди мирных украинцев. Большинство смертей и ранений – из-за обстрелов вражеской тяжелой артиллерией и реактивных систем залпового огня, а также вследствие ракетных и воздушных ударов.

Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом. На данный момент объект не работает. Когда именно произошел удар, Александр Сенкевич не уточнил.

Текущая обстановка на 42-е сутки полномасштабного российского вторжения. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о текущей боевой обстановке на 42-е сутки российского полномасштабного вторжения.