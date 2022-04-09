Война
Развитие сюжета: Российские войска атаковали мирный вокзал в Краматорске: 40 погибших ● Россия продолжает перегруппировку для наступления на восток Украины ● В Крыму активизируется партизанское движение против Z-фашизма ● В ООН назвали число жертв среди мирных украинцев ● Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом
РФ нанесла ночью удары по Миргороду и Черноморску
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Российские войска нанесли несколько ударов по украинским городам в разных областях, данных о жертвах нет.
По Миргороду Полтавской области в ночь на 9 апреля нанесен ракетный удар. Об этом сообщил глава Полтавской области Дмитрий Лунин.
Он сообщил, что есть «существенные разрушения». Пострадали два человека.
Также утром был нанесен удар в городе Черноморск Одесской области.
«Жители Черноморска, не поддавайтесь панике - ситуация контролируемая. Да, есть взрыв, но после того, как во всем разберемся, я вам дам полную информацию. Сейчас, если можете, не подходите к окнам. Если есть возможность, спуститесь в бомбоубежище», - сообщил мэр города Василий Гуляев.
Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Северодонецка, загорелся многоквартирный дом.
«Россияне штурмуют Рубежное и Попасную и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка – пламенем загорелся многоквартирный дом. Число жертв уточняется», – сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он напомнил, что в пятницу, 8 апреля, войсками РФ были разрушены 11 объектов, из которых восемь – жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Золотом.
Также он проинформировал, что на фронте Луганщины и Донбасса отбиты семь атак врага – украинские военные уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.
Напомним, накануне по железнодорожному вокзалу Краматорска был нанесен ракетный удар, на котором ожидали эвакуации около 4 тысяч человек. В результате погибли 52 человека, среди них – 5 детей, около сотни госпитализированы, многие находятся в тяжелом состоянии.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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