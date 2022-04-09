Прогноз погоды в Крыму на субботу 9 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 9 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (южный ветер 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (южный ветер 15-17 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер южный 15-17 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 20, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 89 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 16, ночью около 11 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 93 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 91 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 94 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 16, ночью около 9 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 97 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 23, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 100 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 20, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 98 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью около 6 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 82 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 87 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 7 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 7 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на среду 6 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 6 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 5 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 4 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 4 апреля.