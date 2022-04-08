В Крыму ищут «предателей» среди чиновников

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Российские силовики захватили в Херсонской области базу данных о крымчанах, получивших после аннексии Крыма украинские документы, в том числе биометрические загранпоспарта, пишут российские СМИ со ссылкой на бывшего депутата Госдумы России Руслана Бальбека (подтверждения этой информации от официальных источников или независимых СМИ на данный момент нет).

Бальбек также сообщил, что будет проведена проверка на наличие в базе крымчан из числа российских чиновников. Украинская сторона не комментирует данную информацию. К

По мнению Руслана Бальбека, «наличие биометрического паспорта Украины у российского госслужащего – это весомый довод в руках Службы безопасности Украины для запугивания и вербовки». Он назвал чиновников, которые, возможно, получили украинское гражданство таким путем, должностными преступниками, работавшими в интересах Украины.

«Есть информация, что некоторые госслужащие Крыма получили биометрические паспорта Украины, не покидая полуостров. Ну а те, кто получили паспорт с доставкой на дом, по сути, были уже потенциально завербованы. Оставались лишь некоторые технические моменты и личное знакомство. Им не место в госструктурах. И следует проверить, не являются ли эти госслужащие действующими агентами СБУ», – заявил Бальбек.

Официально украинские государственные структуры не сообщали о подобных инцидентах.

Крымчанин Нариман Билялов, известный как разведчик Иса Акаев подтвердил, что ситуация с овладением российскими спецслужбами базы данных паспортизации крымчан может иметь место: «Конечно, такая ситуация могла быть. Это может обернуться серьезной проблемой для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму».

Руководитель «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник также не исключает попадания базы данных в руки российских силовиков на Херсонщине.

«Сложно проверить эту информацию, так как город оккупирован. Поскольку российская армия там имеет доступ ко всем зданиям, то это возможно. Крымчан много обслуживалось в Херсоне, приезжали туда для получения загранпаспортов и других документов. Однако технически я не знаю, как именно работает доступ к базе данных, так как обычно есть одна база данных, а не региональные базы», – прокомментировала ситуацию Крым.Реалии правозащитница.

Тем временем, в связи с озвученной Бальбеком информацией крымский пророссийский политик и блогер Степан Кискин написал обращение к российскому главе Крыма Сергею Аксенову, где попросил провести служебное расследование на предмет «обнаружения предателей».

«В связи с озвученной информацией в массмедиа о том, что силовые органы выявили в Херсонской области базу данных о паспортизации крымчан, прошу провести служебное расследование на предмет получениями крымскими чиновниками и депутатами разного уровня биометрических паспортов гражданина Украины. Кроме того, прошу содействовать в организации проверки ФСБ России сведений в российских медиа о возможных фактах получения крымскими чиновниками украинских паспортов. В случае обнаружения предателей, они должны быть навсегда изгнаны из органов власти и понести самое суровое наказание», – написал в обращении Кискин.

Крымская пророссийская общественница Екатерина Горелкина поддержала обращение Кискина, предложив отправить таких чиновников «поднимать» разрушенные российскими военными города юга Украины.

«Поддерживаю, пусть крымские чиновники, оформившие биометрию, едут поднимать Херсон, Геническ, Мариуполь», – написала в комментарии к обращению Кискина общественница.

Крымский журналист Рагим Гумбатов в комментарии Крым.Реалии отметил, что наличие украинского загранпаспорта для крымских чиновников может повлечь для них «печальные последствия».

«Несомненно, наличие украинского загранпаспорта для крымских чиновников является, мягко говоря, компрометирующим фактором. Особенно, если он получен, согласно сообщению, не покидая пределы Крыма. Стоит напомнить, что после задержания Юрия Ломенко, депутата Ялтинского городского совета от партии «Единая Россия», ходили разговоры о том, что якобы подозрение у российских спецслужб тот вызвал в том числе и после получения украинского биометрического загранпаспорта. А экс-депутату, отмечу, инкриминируют «государственную измену». Исходя из этого, можно сказать, что последствия попадания в руки российских спецслужб этих документов могут быть весьма печальные. Поэтому крымским чиновникам, получившим украинские загранпаспорта в последнее время, можно посоветовать быстренько собрать чемоданы и покинуть Крым», – отметил общественник.

Крымский адвокат Айдер Азаматов также не исключает вероятности получения украинских загранпаспортов российскими чиновниками Крыма.

«Мое мнение заключается в том, что в скором времени могут быть кардинальные кадровые перестановки из-за этого среди чиновников, увольнения и т.д. Не говоря уже об уголовном или ином преследовании, так как законодательство России прямо запрещает наличие иного паспорта у чиновника, кроме российского, если человек находится на госслужбе или является чиновником. Но это будет не сейчас, произойдет это, скорее всего, после стабилизации отношений между Россией и Украиной. Или же кадровые перестановки могут происходить, как говорится, «без шума и пыли». Но в любом случае спецслужбы России такого чиновника однозначно возьмут «на карандаш», – прокомментировал свое видение ситуации Крым.Реалии адвокат.

Атаман общественного казачества Крыма Сергей Акимов заявил в комментарии Крым.Реалии, что у него есть достоверная информация о наличии у некоторых российских чиновников Крыма украинских документов, полученных после аннексии Крыма.

«Лично я этому не удивляюсь, я знаю из достоверных источников, что более 70% крымчан воспользовались услугами украинской стороны и не только в получении загранпаспортов, но сделали и многие другие документы. И крымские чиновники тоже не стали исключением, причем это не только рядовые чиновники, но и из высших эшелонов власти. Но я думаю, российские спецслужбы не будут из-за этого поднимать шум. Возможно, будут шантажировать этими документами. Сейчас у российских спецслужб и без этого хватает проблем в Крыму», – рассказал атаман.

Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией». Украинцы и украинская армия продолжает сопротивление сороковой день. Крым.Реалии следят за российским вторжением в Украину и реакцией в мире.

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