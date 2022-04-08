В Крыму эвакуировали морские порты из-за письма о минировании

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Персонал «Крымских морских портов» эвакуировали в четверг после получения предприятием письма о возможном минировании, сообщили российские государственные СМИ.

По данным агентства ТАСС, электронное письмо о возможном минировании было получено отделом транспортной безопасности, эвакуировали весь персонал. Также был закрыт морвокзал.

Генеральный директор «Крымских морских портов» Николай Зеленкевич уточнил «Крым 24», что в порты Ялты, Евпатории и Керчи поступили анонимные сообщения о минировании.

«Проведена эвакуация людей, работают сотрудники МЧС», – заявил Зеленкевич.

23 марта в Симферополе и Севастополе поступили ложные сообщения о «минировании» торговых центров.

26 марта в Симферополе эвакуировали торговый центр «Меганом» после поступления сообщения о «минировании».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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