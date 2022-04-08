Война
Развитие сюжета: В Крыму активизируется партизанское движение против Z-фашизма ● В ООН назвали число жертв среди мирных украинцев ● Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом ● Текущая обстановка на 42-е сутки полномасштабного российского вторжения ● У большинства россиян заканчиваются деньги
Россия продолжает перегруппировку для наступления на восток Украины
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Российские войска продолжают перегруппировку с целью формирования наступательной группировки на востоке Украины, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
«Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении», – сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.
По данным украинских военных, на южнобугском направлении войска России пытаются не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.
Украинские военные предупреждают о вероятности ракетно-бомбовых ударов России по объектам военной и гражданской инфраструктуры на волынском направлении.
Генштаб ВСУ отметил, что на донецком и таврическом направлениях войска РФ продолжают осуществлять огневое влияние и ведение штурмовых действий – ракетно-бомбовые удары, артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, а порт Бердянск российские военные используют для перекидывания вооружения, военной техники и личного состава.
Российское военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Колонны бронетехники российской армии с целью оцепить Киев дошли до городов и населенных пунктов столичного региона. Из-за действий российских военных фиксируются масштабные разрушения и многочисленные жертвы.
В последние дни войска РФ изменили тактику, как заявили в Генштабе ВСУ, и теперь это может означать ведение наступательных действий на восточном и южном направлениях.
Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории, и называет это «специальной операцией».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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