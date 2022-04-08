Россия продолжает перегруппировку для наступления на восток Украины

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Российские войска продолжают перегруппировку с целью формирования наступательной группировки на востоке Украины, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя, ведении наступления в районе Изюма и попытках прорвать оборону на Донецком направлении», – сообщил Генштаб ВСУ в фейсбуке.

По данным украинских военных, на южнобугском направлении войска России пытаются не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ и улучшить тактическое положение своих подразделений в некоторых районах.

Украинские военные предупреждают о вероятности ракетно-бомбовых ударов России по объектам военной и гражданской инфраструктуры на волынском направлении.

Генштаб ВСУ отметил, что на донецком и таврическом направлениях войска РФ продолжают осуществлять огневое влияние и ведение штурмовых действий – ракетно-бомбовые удары, артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, а порт Бердянск российские военные используют для перекидывания вооружения, военной техники и личного состава.

Российское военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Колонны бронетехники российской армии с целью оцепить Киев дошли до городов и населенных пунктов столичного региона. Из-за действий российских военных фиксируются масштабные разрушения и многочисленные жертвы.

В последние дни войска РФ изменили тактику, как заявили в Генштабе ВСУ, и теперь это может означать ведение наступательных действий на восточном и южном направлениях.

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории, и называет это «специальной операцией».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом. На данный момент объект не работает. Когда именно произошел удар, Александр Сенкевич не уточнил.

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