Российские войска атаковали мирный вокзал в Краматорске: 40 погибших

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Погибли по меньшей мере 39 человек. СБУ открыла дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.

В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли 39 человек, среди которых 4 ребенка. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он уточнил, что действия российских оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного Кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Ранее сообщалось о гибели 27 человек, в том числе двух детей.

Ракетный удар был нанесен, когда на вокзале собирались люди для эвакуации.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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