Война
Развитие сюжета: Россия продолжает перегруппировку для наступления на восток Украины ● В Крыму активизируется партизанское движение против Z-фашизма ● В ООН назвали число жертв среди мирных украинцев ● Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом ● Текущая обстановка на 42-е сутки полномасштабного российского вторжения
Российские войска атаковали мирный вокзал в Краматорске: 40 погибших
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Погибли по меньшей мере 39 человек. СБУ открыла дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.
В результате ракетного удара по вокзалу Краматорска погибли 39 человек, среди которых 4 ребенка. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Он уточнил, что действия российских оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного Кодекса - нарушение законов и обычаев войны.
Ранее сообщалось о гибели 27 человек, в том числе двух детей.
Ракетный удар был нанесен, когда на вокзале собирались люди для эвакуации.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
В ООН назвали число жертв среди мирных украинцев. Большинство смертей и ранений – из-за обстрелов вражеской тяжелой артиллерией и реактивных систем залпового огня, а также вследствие ракетных и воздушных ударов.
Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом. На данный момент объект не работает. Когда именно произошел удар, Александр Сенкевич не уточнил.
Текущая обстановка на 42-е сутки полномасштабного российского вторжения. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о текущей боевой обстановке на 42-е сутки российского полномасштабного вторжения.
NYT: убийство мирных жителей в Буче произошло при российских военных. Анализ спутниковых снимков опровергает сообщения Минобороны России о том, что убийство мирных жителей в Буче, в пригороде Киева, произошло после того, как российская армия покинула населенный пункт 30 марта.
Российские войска атаковали мирный вокзал в Краматорске: 40 погибших
Погибли по меньшей мере 39 человек. СБУ открыла дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.
В Крыму ищут «предателей» среди чиновников
Российские силовики захватили в Херсонской области базу данных о крымчанах, получивших после аннексии Крыма украинские документы, в том числе биометрические загранпоспарта, пишут российские СМИ со ссылкой на бывшего депутата Госдумы России Руслана Бальбека (подтверждения этой информации от официальных источников или независимых СМИ на данный момент нет).
Россия продолжает перегруппировку для наступления на восток Украины
Российские войска продолжают перегруппировку с целью формирования наступательной группировки на востоке Украины, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом
На данный момент объект не работает. Когда именно произошел удар, Александр Сенкевич не уточнил.
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