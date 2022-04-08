Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 8 апреля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 8 апреля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - дождь (местами сильный), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (местами сильный), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (местами сильный), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 10, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью около 8 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 94 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 96 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер юго-восточный 18 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 98 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 18 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 7, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 7, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
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