Война
Развитие сюжета: Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом ● Текущая обстановка на 42-е сутки полномасштабного российского вторжения ● У большинства россиян заканчиваются деньги ● NYT: убийство мирных жителей в Буче произошло при российских военных ● Генштаб Украины обновил данные о потерях армии РФ
В ООН назвали число жертв среди мирных украинцев
фото © EPA/UPG
Большинство смертей и ранений – из-за обстрелов вражеской тяжелой артиллерией и реактивных систем залпового огня, а также вследствие ракетных и воздушных ударов.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, по состоянию на 00:00 5 апреля зафиксировано 3 776 жертв среди гражданского населения – 1 563 убитых и 2 213 раненых. Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Так, среди убитых - 379 мужчин, 237 женщин, 24 девочки и 43 мальчика, а также 63 ребенка и 817 взрослых, пол которых пока неизвестен.
Ранены 254 мужчины, 196 женщин, 44 девочки и 40 мальчиков, а также 104 ребенка и 1575 взрослых, пол которых пока неизвестен.
В Донецкой и Луганской областях: 1 567 пострадавших (487 убитых и 1080 раненых).
На подконтрольной Украине территории: 1 241 человек погиб (420 убитых и 821 раненых).
На территории, контролируемой «ЛДНР»: 326 жертв (67 убитых и 259 раненых).
Большинство смертей и ранений обусловлено применением боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.
Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко назвал число убитых оккупантами жителей области. Полностью уничтожено 66 тысяч жилых домов. Из них 3 006 многоквартирных и 63 тысячи частных.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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Текущая обстановка на 42-е сутки полномасштабного российского вторжения. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о текущей боевой обстановке на 42-е сутки российского полномасштабного вторжения.
NYT: убийство мирных жителей в Буче произошло при российских военных. Анализ спутниковых снимков опровергает сообщения Минобороны России о том, что убийство мирных жителей в Буче, в пригороде Киева, произошло после того, как российская армия покинула населенный пункт 30 марта.
Генштаб Украины обновил данные о потерях армии РФ. В Украине погибли 18 500 солдат противника. Кроме того, уничтожены 676 российских танков, 150 самолетов и 134 вертолета.
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В ООН назвали число жертв среди мирных украинцев
Большинство смертей и ранений – из-за обстрелов вражеской тяжелой артиллерией и реактивных систем залпового огня, а также вследствие ракетных и воздушных ударов.
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