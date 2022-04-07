В Крыму активизируется партизанское движение против Z-фашизма

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В городе Севастополе, который с 2014 года находится под российской оккупацией, несмотря на жесткую пропаганду стремительно набирает обороты партизанское движение против «Z-фашизма» и российской войны против Украины.

Вчера в городе Севастополе неравнодушные люди залили краской краской памятный знак так называемым добровольцам погибшим за «русский мир». Данный памятный знак был поставлен в парке победы, оккупантам, которые в составе оккупационных войск рф воевали на Донбассе против Украины.

Это далеко не первый поступок смелых людей в Севастополе. Как мы писали раннее, в Севастополе так называемый «ветеран» ФСБ решил очередной раз «выслужиться» и наклеил на свой автомобиль символ российской войны против Украины - букву «Z». Местные жители выследили его и в результате проделанной «спецоперации» по деZинфекации, фсбшник с различными травмами был направлен в госпиталь. 16 марта местные так называемые правоохранительные органы задержали молодого человека, который не побоялся в такой способ выразить свой протест против российского фашизма.

Несмотря на репрессии со стороны местных силовиков в отношении противников «Z-фашизма» и войны в Украине, Севастопольцы продолжили сопротивляться. Так, неравнодушными молодыми людьми была проделана акция по прокалыванию шин на машинах, которые их обезумевшие владельцы украсили «Z-символикой«

6 февраля, в Севастополе так называемый «суд» арестовал мужчин, которые прокалывали шины автомобилей с буквой Z.

По сообщениям наших источников из Севастополя, в городе стремительно растет градус недовольства действием путинского режима в отношении Украины и даже ярая Кремлевская пропаганда, которой заполнены в том числе и местные «СМИ», уже не дает результата. Молодые люди все чаще начинают понимать суть происходящего и, как утверждают местные жители, многие молодые люди готовы радикализировать свой протест против российской оккупации сопровождающейся разрушением Украинских городов и убийствами мирного населения.

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