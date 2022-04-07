Война
Развитие сюжета: Текущая обстановка на 42-е сутки полномасштабного российского вторжения ● У большинства россиян заканчиваются деньги ● NYT: убийство мирных жителей в Буче произошло при российских военных ● Генштаб Украины обновил данные о потерях армии РФ ● В российской армии большие потери среди офицеров
Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом
Железнодорожный вокзал в Николаеве | фото © railwayz.info
На данный момент объект не работает. Когда именно произошел удар, Александр Сенкевич не уточнил.
В результате обстрелов российских войск пострадал железнодорожный вокзал в Николаевской области, он не работает. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич во время эфира в Facebook 6 апреля.
На вопрос, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, Сенкевич ответил: «Не работает, потому что разбомбили его».
Когда именно произошел удар по объекту, глава города не уточнил. Он напомнил, что из Николаева можно бесплатно эвакуироваться на автобусах.
Ранее сообщалось, что вечером 6 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций на востоке Украины. В результате обстрела пострадали люди.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
NYT: убийство мирных жителей в Буче произошло при российских военных. Анализ спутниковых снимков опровергает сообщения Минобороны России о том, что убийство мирных жителей в Буче, в пригороде Киева, произошло после того, как российская армия покинула населенный пункт 30 марта.
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На данный момент объект не работает. Когда именно произошел удар, Александр Сенкевич не уточнил.
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