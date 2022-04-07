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Война

Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом

08:52 четверг, 7 апреля 2022
Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом

Железнодорожный вокзал в Николаеве | фото © railwayz.info

На данный момент объект не работает. Когда именно произошел удар, Александр Сенкевич не уточнил.

В результате обстрелов российских войск пострадал железнодорожный вокзал в Николаевской области, он не работает. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич во время эфира в Facebook 6 апреля.

На вопрос, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, Сенкевич ответил: «Не работает, потому что разбомбили его».

Когда именно произошел удар по объекту, глава города не уточнил. Он напомнил, что из Николаева можно бесплатно эвакуироваться на автобусах.

Ранее сообщалось, что вечером 6 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по одной из железнодорожных станций на востоке Украины. В результате обстрела пострадали люди.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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