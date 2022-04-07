Прогноз погоды в Крыму на четверг 7 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 7 апреля.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 17, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 79 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 14, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 89 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью около 6 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 17, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 82 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 18, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 16, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 6, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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