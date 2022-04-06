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Власть

В Крыму проходят обыски в доме крымскотатарского активиста Сервера Бариева

10:53 среда, 6 апреля 2022

В Крыму в поселке Раздольное российские силовики проводят обыски в доме крымскотатарского активиста Сервера Бариева.

Об этом утром 6 апреля сообщили в гражданском объединении «Крымская солидарность».

Как рассказали местные жители, у его дома стоят два белых микроавтобуса.

«Сервер Бариев работает зубным техником и занимается гражданским активизмом. Ранее, в январе 2019 года в его доме и по адресам еще двоих крымскотатарских активистов Османа Османова и Эрнеста Эмирасанова сотрудники крымского Центра по противодействию экстремизму уже проводили обыски. Активист отмечал, что периодически замечал за собой слежку. За Бариевым, по его словам, периодически присматривали до сих пор: «Только машины меняются. Я сначала марки запоминал, номера фиксировал, а потом их стало так много, и они так быстро менялись, что я перестал это делать», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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