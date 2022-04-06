У большинства россиян заканчиваются деньги

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Большинство россиян признались в наличии сбережений не более чем на три месяца.

Данные исследования сегодня приводит газета «Известия».

В начале марта «подушка безопасности» была у 56% россиян, причем у 46% из них в заначке были только рубли, показало исследование компании «Ромир». Большинству (41%) из тех, кто имел сбережения, их хватило бы не более чем на три месяца, 26% – на полгода, 19% – на год и только 14% – более чем на год.

На последней неделе марта эти показатели изменились. Об отсутствии сбережений заявили уже 48% опрошенных. Соответственно, до 52% снизилась доля имеющих запас средств.

О том, что резерва хватит максимум на три месяца, сообщили 42% (плюс 1 п.п. к началу марта) респондентов, на полгода – 33% (плюс 7 п.п.), на год – 16% (минус 3 п.п.), более чем на год – 9% (минус 5 п.п.). Таким образом, из данных опросов следует, что растет доля тех, кому денежные запасы позволят прожить период до полугода, и падает доля имеющих более долгосрочные заначки.

Люди начали тратить сбережения, полагают исследователи. Но, скорее всего, не из-за того, что уже ощутили последствия санкционного кризиса в виде падения доходов. Вероятнее, россияне тратят деньги на закупки впрок, говорят эксперты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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