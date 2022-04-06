Война
Развитие сюжета: У большинства россиян заканчиваются деньги ● NYT: убийство мирных жителей в Буче произошло при российских военных ● Генштаб Украины обновил данные о потерях армии РФ ● В российской армии большие потери среди офицеров ● В ООН создали комиссию для расследования преступлений РФ в Украине
Текущая обстановка на 42-е сутки полномасштабного российского вторжения
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о текущей боевой обстановке на 42-е сутки российского полномасштабного вторжения.
Согласно данным Генштаба, российские войска пытаются улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении.
«Не исключается использование территории самопровозглашенной приднестровско-молдавской республики для поддержки наступательной операции на указанном направлении. На аэродроме Тирасполь осуществляется подготовка к приему самолетов. Враг не оставляет попыток привлечения к боевым действиям против Украины наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери в живой силе. В то же время использование наемников существенного влияния на ход боевых действий не будет, учитывая их малую численность», – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ:
На Волынском направлении – без признаков наступательных действий.
На Полесском направлении не исключается оставление в Беларуси подразделений российских войск с целью сковывания действий ВСУ.
На Северском направлении – продолжается восстановление подразделений войск РФ, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области.
На Слобожанском направлении продолжается блокировка Харькова и артобстрелы по его отдельным районам.
На Изюмском направлении – продолжаются попытки создания ударной группировки и продолжения наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково.
На Донецком направлении – продолжаются штурмовые действия войск РФ в районах населенных пунктов Мариуполь, Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое – безуспешно.
На Таврическом направлении – в районе Басани зафиксировано перемещение отдельных подразделений для возможной перегруппировки сил.
На Южнобугском направлении – продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию позиций войск РФ и террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.
«Враг, в результате наступательных действий ВСУ, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка. Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки было уничтожено 8 крылатых ракет. Авиация Воздушных сил продолжала поддерживать действия наземных войск Сил обороны и наносила воздушные удары по войскам оккупантов», – подытожили в Генштабе ВСУ.
Российское полномасштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы.
Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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