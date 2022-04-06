Прогноз погоды в Крыму на среду 6 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 6 апреля.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 14, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью около 6 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 82 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 13, ночью около 5 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью около 6 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 80 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 16, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 83 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью около 5 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 82 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью около 1 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью около 2 градусов. Ветер южный 5 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 96 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 6, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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