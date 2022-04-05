Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 5 апреля.

Крымгидрометцентр не передавал на сегодня погодных предупреждений об опасных явлениях.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 11, ночью от 0 до 2 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 75 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 75 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 70 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 68 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 10, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 74 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 13, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 83 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 11, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер юго-западный 19 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 6, ночью около 0 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 6, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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