Война
Развитие сюжета: В российской армии большие потери среди офицеров ● В ООН создали комиссию для расследования преступлений РФ в Украине ● Европарламент рассмотрит ситуацию вокруг Украины ● В России начали скрытую мобилизацию ● В Киевской области в приюте нашли мертвыми 300 собак
Генштаб Украины обновил данные о потерях армии РФ
фото © Facebook/GeneralStaff.ua
В Украине погибли 18 500 солдат противника. Кроме того, уничтожены 676 российских танков, 150 самолетов и 134 вертолета.
С 24 февраля по 5 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 500 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Уничтожено: - 150 самолетов
- 134 вертолета
- 676 танков
- 1858 боевых бронированных машин
- 332 артиллерийских системы
- 55 средств ПВО
- 107 реактивных систем залпового огня
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 94 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 7 кораблей / легких скоростных катеров
- 1322 единицы автомобильной техники
- 25 единиц специальной техники
- 4 пусковые установки ОТРК. Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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