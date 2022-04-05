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Война

Генштаб Украины обновил данные о потерях армии РФ

09:28 вторник, 5 апреля 2022
Генштаб Украины обновил данные о потерях армии РФ

фото © Facebook/GeneralStaff.ua

В Украине погибли 18 500 солдат противника. Кроме того, уничтожены 676 российских танков, 150 самолетов и 134 вертолета.

С 24 февраля по 5 апреля общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 18 500 человек. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Уничтожено: - 150 самолетов

- 134 вертолета

- 676 танков

- 1858 боевых бронированных машин

- 332 артиллерийских системы

- 55 средств ПВО

- 107 реактивных систем залпового огня

- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами

- 94 БПЛА оперативно-тактического уровня

- 7 кораблей / легких скоростных катеров

- 1322 единицы автомобильной техники

- 25 единиц специальной техники

- 4 пусковые установки ОТРК. Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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