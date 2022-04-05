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NYT: убийство мирных жителей в Буче произошло при российских военных
фото © focus.ua
Анализ спутниковых снимков опровергает сообщения Минобороны России о том, что убийство мирных жителей в Буче, в пригороде Киева, произошло после того, как российская армия покинула населенный пункт 30 марта.
Об этом пишет The New York Times.
По данным газеты, видео и спутниковые снимки позволяют говорить о том, что тела убитых появились на улице более трех недель назад. В это время Буча находилась под контролем российских военнослужащих.
На одном из видео, снятом членом местной администрации 2 апреля, видно множество тел на Яблунском переулке. Спутниковые снимки, предоставленные The New York Times компанией Maxar Technologies, показывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта.
Некоторые из тел лежали рядом с предположительно ударной воронкой. Другие находились возле брошенных машин. Три тела лежали рядом с велосипедами. У некоторых руки связаны за спиной белой тканью. Причины смерти неясны, пишет The New York Times.
На втором видео, снятом в Яблунском переулке, видны еще три тела. Одно лежит рядом с велосипедом, другое возле брошенной машины. Анализ спутниковых снимков позволяет судить, что брошенная машина и тело появляются между 20 и 21 марта.
Россия все обвинения в убийствах мирных граждан в Буче категорически отвергает. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что события в пригороде Киева — очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных. По словам Небензи, у Москвы есть фактические доказательства того, что российская армия не имеет отношения к зверствам.
Россия настаивала на созыве 4 апреля Совбеза ООН из-за событий в Буче, но получила отказ от Великобритании как председательствующей страны. Небенза назвал этот шаг «беспрецедентным в практике Совбеза».
В свою очередь британское председательство решило совместить запрошенную Россией встречу по Буче со встречей Совбеза по Украине, назначенной на вторник, 5 апреля.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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