В российской армии большие потери среди офицеров

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В военной академии связи в Санкт-Петербурге идет срочная подготовка офицеров на должности в боевых воинских частях.

С 24 февраля представители военного командования ВС РФ всего два раза объявляли потери личного состава группировки войск, воюющей в Украине. При этом враг продолжает нести потери. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«По имеющейся информации, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камышин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в частности: 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, вернувшихся в пункты постоянной дислокации, составили 40% личного состава, вооружения и военной техники. Как следствие – значительная часть военнослужащих, которым удалось вернуться, пытается уволиться», - говорится в сообщении.

Военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение такого значительного количества раненых в Украине российских военных. Поэтому, например, в Глушково Курской области медперсонал центральной районной больницы переведен на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что с 29 марта по 2 апреля с территории Сумской области в эту больницу поступило около 100 раненых оккупантов.

В городе Изюм военные РФ оборудовали полевой госпиталь в помещении школы.

В Пологах Запорожской области россияне захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Персоналу и больным возвращаться в больницу. В помещении медучреждения остались только раненые оккупанты.

У захватчиков большие потери среди офицеров, поэтому командование пытается восполнить их нехватку за счет офицеров высших военных учебных заведений.

«В военной академии связи в Санкт-Петербурге осуществляется срочная подготовка офицеров к замещению должностей в боевых воинских частях», - отметили в Генштабе.

В городе Изюм противник принудительно вывозит местных жителей в РФ.

Вокруг Новой Каховки в Херсонской области ужесточен пропускной режим на блокпостах. Захватчики принуждают мирных жителей к инженерному оборудованию позиций. Участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

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