В России начали скрытую мобилизацию

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Российское военное руководство планирует призвать 60 тысяч солдат и укомплектовать устаревшей техникой.

В РФ, которая продолжает вооруженную агрессию против Украины, начали скрытую мобилизации резервистов. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 4 апреля.

«При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия», - уточнило украинское военное руководство.

Основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение. При этом, по информации Генштаба, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.

Командование РФ рассчитывает привлечь во время мобилизации примерно 60 тысяч человек.

Их намерены укомплектовать устаревшей военной техникой, отдельные образцы которой хранятся на базах и складах более 30 лет.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки ВСУ отбили семь вражеских атак и уничтожили две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.

Зенитно-ракетные войска поразили шесть воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты.

Ранее сообщалось, что на 3 апреля РФ потеряла в Украине около 18 000 солдат, а также 644 танка, 143 самолета и 134 вертолета.

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