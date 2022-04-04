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Развитие сюжета: Европарламент рассмотрит ситуацию вокруг Украины ● В России начали скрытую мобилизацию ● В Киевской области в приюте нашли мертвыми 300 собак ● Британия поможет расследовать убийства в Буче ● В Сети появились кадры убитых россиянами жителей Киевщины
В ООН создали комиссию для расследования преступлений РФ в Украине
фото © pravda.com.ua
Совет ООН по правам человека будет документировать и устанавливать виновных в преступления против мирного населения в Буче.
Совет ООН по правам человека в понедельник, 4 апреля, большинством голосов поддержал резолюцию, осуждающую преступления России в Украине. Также создана комиссия для их расследования, сообщает DW.
«Наша общая обязанность - обеспечить подотчетность, обязав документировать и проверять преступления России и идентифицировать виновных», - заявила посол Украины в ООН в Женеве Евгения Филипенко перед началом голосования.
Резолюцию о начале расследования преступлений России поддержали 32 из 47 стран-членов Совета. Против проголосовали только два государства - РФ и Эритрея, 13 воздержались, в том числе и Китай.
Сегодня также сообщалось, что Польша предлагает создать международную комиссию для расследования военных преступлений в Киевской области.
Ранее в ООН заявляли, что неизбирательные атаки России по украинской территории могут приравнять к военным преступлениям.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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