Власть
Российские туристы не хотят ехать в Крым на майские праздники
фото © Pixabay
Крымские отели констатируют падение количество заявок на отдых на полуострове по сравнению с предыдущими годами во время майских праздников.
Об этом сообщил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.
«Могу констатировать, что у нас есть среди членов крымской гостиничной ассоциации: по недавним опросам могу сказать, что заявки на майские праздники идут очень плохо, хотя в принципе я мониторил ситуацию с поездами – билетов по нашему направлению почти не осталось, но кто это едет – туристы или кто-то еще – я не знаю. Заявки идут хуже, чем в прошлом году и позапрошлом году – это факт», – сообщил Маковей.
Бронирование отелей в Ялте в прошлом году достигало 80%, в этом году таких цифр достичь не получится из-за отсутствия авиаперелетов – туристы, прилетающие в Крым самолетом, уже отменили свои брони, добавил председатель ассоциации. В Ассоциации малых отелей Крыма считают, что майские праздники все равно пройдут успешно за счет крымчан, которые активно будут заселяться в гостиницы у моря или в горах.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эксперты в шоке от предстоящего курортного сезона в Крыму. Туристы из регионов России, Белоруссии, стран СНГ и Китая ожидают этим летом в Крыму.
Российские туристы начали массово отказываться от поездок в Крым. Накануне был продлен запрет на полеты в регион, аэропорт Симферополя будет закрыт до 8 апреля.
Власти Крыма думают, что курортный сезон состоится. Несмотря на события на Украине, в Крыму активно продолжается подготовка к курортному сезону.
Ростуризм досрочно завершит продажи туров с кешбэком. Продажи туров по программе туристического кешбэка будут завершены досрочно, в ночь на 1 марта.
В российской армии большие потери среди офицеров
В военной академии связи в Санкт-Петербурге идет срочная подготовка офицеров на должности в боевых воинских частях.
В ООН создали комиссию для расследования преступлений РФ в Украине
Совет ООН по правам человека будет документировать и устанавливать виновных в преступления против мирного населения в Буче.
Российские туристы не хотят ехать в Крым на майские праздники
Крымские отели констатируют падение количество заявок на отдых на полуострове по сравнению с предыдущими годами во время майских праздников.
В Сети появились кадры убитых россиянами жителей Киевщины
Тела расстрелянных людей лежат просто посреди улиц. В некоторых населенных пунктах обнаружили братские могилы.
вчера
В России начали скрытую мобилизацию
16 часов назад
Тероборона на Киевщине разбила российскую технику фото
В Минобороны сообщили, что бойцы Теробороны ликвидировали пять единиц российской техники вместе в личным составом.