Российские туристы не хотят ехать в Крым на майские праздники

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Крымские отели констатируют падение количество заявок на отдых на полуострове по сравнению с предыдущими годами во время майских праздников.

Об этом сообщил председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

«Могу констатировать, что у нас есть среди членов крымской гостиничной ассоциации: по недавним опросам могу сказать, что заявки на майские праздники идут очень плохо, хотя в принципе я мониторил ситуацию с поездами – билетов по нашему направлению почти не осталось, но кто это едет – туристы или кто-то еще – я не знаю. Заявки идут хуже, чем в прошлом году и позапрошлом году – это факт», – сообщил Маковей.

Бронирование отелей в Ялте в прошлом году достигало 80%, в этом году таких цифр достичь не получится из-за отсутствия авиаперелетов – туристы, прилетающие в Крым самолетом, уже отменили свои брони, добавил председатель ассоциации. В Ассоциации малых отелей Крыма считают, что майские праздники все равно пройдут успешно за счет крымчан, которые активно будут заселяться в гостиницы у моря или в горах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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