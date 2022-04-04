Прогноз погоды в Крыму на понедельник 4 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 4 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный 13-18 м/с.), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-западный 13-18 м/с.), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-западный 13-18 м/с.), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (северо-западный 13-18 м/с), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 95 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 93 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем 6, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 96 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 65 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 86 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер юго-западный 31 км/час, возможны порывы до 68 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 93 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 89 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 88 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 98 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-западный 16 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 98 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 16, в Одессе - 6, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

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