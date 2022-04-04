Европарламент рассмотрит ситуацию вокруг Украины

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Власти Евросоюза работают над планом из 10 пунктов, который «усилит общий европейский ответ».

Во французском Страсбурге 4-7 апреля пройдет пленарная сессия Европарламента, одной из центральных тем которого станут гуманитарные последствия российской агрессии против Украины, а также рекомендации о расходах на Украину в бюджете Евросоюза. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в понедельник.

Так, 5 апреля депутаты Европарламента обсудят с Еврокомиссией и Советом ЕС возможности помощи украинским детям, спасающимся от войны, в частности защиты их от торговли людьми и эксплуатации.

После включения 3 марта для беженцев из Украины механизма временной защиты, дающего им право на временное проживание в ЕС, доступ к образованию и рынку труда, ЕК и французское председательство в Совете ЕС работают над планом из 10 пунктов, который «усилит общий европейский ответ». Он будет включать в себя регистрационную платформу ЕС и координацию транспортных услуг для беженцев, конкретные рекомендации по приему и поддержке детей и подростков из Украины. В четверг ожидается принятие соответствующей резолюции.

По данным ЮНИСЕФ, почти половина украинских беженцев – это несовершеннолетние, которые нуждаются в усиленной защите, поскольку подвергаются большему риску стать жертвами торговли людьми и эксплуатации.

Украинская тема будет и в парламентской дискуссии о приоритетах бюджета ЕС на 2023 год.

Депутаты призовут ЕС «гарантировать значительное финансирование для устранения геополитических последствий нынешнего кризиса, включая поддержку гуманитарных мер и обеспечение готовности к приему беженцев в государствах-членах и в странах Восточного соседства». Во вторник бюджетные рекомендации на 2023 год будут вынесены на голосование.

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