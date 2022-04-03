Война
Развитие сюжета: Жертвами войны в Украине стали 158 детей ● ВСУ освободили десятки сел на севере страны ● ООН обновила данные о жертвах войны в Украине ● Удар российской ракеты из Севастополя по Николаевской ОГА: число жертв достигло 19 ● Тероборона на Киевщине разбила российскую технику
В Сети появились кадры убитых россиянами жителей Киевщины
фото © t.me/Tsaplienko
Тела расстрелянных людей лежат просто посреди улиц. В некоторых населенных пунктах обнаружили братские могилы.
Власти освобожденных от российских войск населенных пунктов сообщают о сотнях убитых оккупантами мирных жителей. Соответсвующие фото обнародованы в Сети в субботу, 2 апреля.
Как сообщается, тела расстрелянных людей лежат просто посреди улиц. Часто у них связаны за спиной руки. В некоторых населенных пунктах убитых бросали в братские могилы.
В частности, как информировал глава Макаровской общины Киевской области Вадим Токарь, в братской могиле в селе Мотыжин были обнаружены тела старосты Ольги Сухенко и ее сына. Мужа нашли в канализационном колодце. Всех троих россияне похитили 23 марта. Предварительно, их пытали, после чего убили.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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