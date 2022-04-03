В Киевской области в приюте нашли мертвыми 300 собак

Поселок был под оккупацией российских войск и животные находились запертыми в вольерах без еды и воды.

В приюте для животных в Бородянке Киевской области погибли 335 собак. Об этом сообщает общественная организация по правам животных UAnimals в Facebook.

По их информации, как только поселок был освобожден от оккупантов, двое волонтеров смогли попасть в приют. С начала войны животные остались закрытыми в вольерах, без еды и воды.

По словам волонтеров, все это время руководства на территории приюта не было и животных никто не спасал.

«К счастью, часть собак выжила, хоть и находится в тяжелом состоянии. Сегодня волонтеры отправились в приют, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. В общей сложности из 485 выжило всего 150. 27 животных в тяжелом состоянии вывезли на лечение в частные клиники», - добавили зоозащитники.

В организации также поблагодарили волонтеров и сообщили, что перечислят 50 тысяч гривен вознаграждения за спасение животных из Бородянского приюта.

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