Война
Развитие сюжета: Британия поможет расследовать убийства в Буче ● В Сети появились кадры убитых россиянами жителей Киевщины ● Жертвами войны в Украине стали 158 детей ● ВСУ освободили десятки сел на севере страны ● ООН обновила данные о жертвах войны в Украине
В Киевской области в приюте нашли мертвыми 300 собак
Поселок был под оккупацией российских войск и животные находились запертыми в вольерах без еды и воды.
В приюте для животных в Бородянке Киевской области погибли 335 собак. Об этом сообщает общественная организация по правам животных UAnimals в Facebook.
По их информации, как только поселок был освобожден от оккупантов, двое волонтеров смогли попасть в приют. С начала войны животные остались закрытыми в вольерах, без еды и воды.
По словам волонтеров, все это время руководства на территории приюта не было и животных никто не спасал.
«К счастью, часть собак выжила, хоть и находится в тяжелом состоянии. Сегодня волонтеры отправились в приют, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. В общей сложности из 485 выжило всего 150. 27 животных в тяжелом состоянии вывезли на лечение в частные клиники», - добавили зоозащитники.
В организации также поблагодарили волонтеров и сообщили, что перечислят 50 тысяч гривен вознаграждения за спасение животных из Бородянского приюта.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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