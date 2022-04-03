Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 3 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 3 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 25-30 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 12, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 82 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью около 12 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 10, ночью около 11 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 91 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 87 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер южный 28 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 88 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 30 км/час, возможны порывы до 66 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 93 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью около 10 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 71 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 77 процентов, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 8 до 10 градусов. Ветер юго-западный 30 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 87 процентов, атмосферное давление 749 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 7 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 57 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 91 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 8, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 6, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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