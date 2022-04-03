Война
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Британия поможет расследовать убийства в Буче
фото © EPA/UPG
Глава МИД Британии заявила, что шокирована зверствами россиян и страна поможет собрать доказательства военных преступлений.
Министерство иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ошеломлена зверствами российских захватчиков в Буче и других городах Украины. Об этом она сообила в Twitter.
«Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях российских войск на невинных мирных жителей отвратительны», - написала Трасс.
Она также сообщила, что Великобритания сотрудничает с другими, чтобы собрать доказательства и поддержать расследование военных преступлений международным уголовным судом.
«Виновные будут привлечены к ответственности», - добавила дипломат.
Ранее мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.
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Британия поможет расследовать убийства в Буче
Глава МИД Британии заявила, что шокирована зверствами россиян и страна поможет собрать доказательства военных преступлений.
В Сети появились кадры убитых россиянами жителей Киевщины фото
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