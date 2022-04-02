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Война

Жертвами войны в Украине стали 158 детей

09:24 суббота, 2 апреля 2022
Жертвами войны в Украине стали 158 детей

фото © Людмила Денисова / Facebook

В результате бомбардировок и обстрелов повреждены 869 учебных заведений, из них 83 разрушены полностью.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, не менее 254 – ранены. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в субботу, 2 апреля.

По официально установленным ювенальными прокурорами данным больше всего пострадало детей в Киевской – 75, Донецкой – 71, Харьковской – 56, Черниговской – 46, Николаевской – 31, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, Киеве – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

Эти данные не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных врагом территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей, – сообщили в надзорном ведомстве.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и Киеве.

Кроме того, повреждено более 80 заведений для детей, среди которых больницы, музыкальные школы, спортивные и реабилитационные учреждения, молодежные центры, библиотеки.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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