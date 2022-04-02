Прогноз погоды в Крыму на субботу 2 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 2 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 25-30 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 25-30 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 66 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 65 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 16, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 69 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 25 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 77 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 17, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 18 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 83 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 35 км/час, возможны порывы до 71 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 82 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер южный 33 км/час, возможны порывы до 77 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 82 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 66 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 69 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 16, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер юго-западный 32 км/час, возможны порывы до 75 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 75 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 92 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 13 до 15 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 74 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 6 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 7, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 6, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

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