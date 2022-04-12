РФ стягивает войска к границе Украины

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Российские войска завершают передислокацию подразделений и техники в восточную операционную зону.

Армия РФ пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 апреля.

Подчеркивается, что пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российские войска продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке.

«Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде», - заявило украинское военное руководство.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Северском направлении войска РФ завершают передислокацию в восточную операционную зону. Проходит перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, ведет боевые действия в районе города Изюм, проводит воздушную разведку.

На Донецком и Таврическом направлениях армия РФ ведет боевые действия, удерживает определенные рубежи, а также перемещает дополнительные подразделения для ведения боевых действий.

«Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск. Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области», - указали в Генштабе.

На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи, проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике, а также не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.

«Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения», - уточнило военное руководство.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки были отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, 26 единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки поразили семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

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