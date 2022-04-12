Война
Развитие сюжета: В Крыму говорят, что украинская армия планирует войти на полуостров ● «Желтый» уровень террористической опасности объявлен в Крыму ● ВСУ отбили атаки на двух направлениях ● Возле Бучи нашли еще одну братскую могилу ● Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией
РФ стягивает войска к границе Украины
фото © facebook.com/GeneralStaff.ua
Российские войска завершают передислокацию подразделений и техники в восточную операционную зону.
Армия РФ пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в Белгородской и Воронежской областях, а также перебазирование авиации воздушно-космических сил на аэродромы, которые находятся в непосредственной близости от восточных границ Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 12 апреля.
Подчеркивается, что пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российские войска продолжают использовать тактику размещения техники и живой силы непосредственно в жилой застройке.
«Так, на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты используют помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов. Отмечены случаи ведения врагом боевых действий в гражданской одежде», - заявило украинское военное руководство.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.
На Северском направлении войска РФ завершают передислокацию в восточную операционную зону. Проходит перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в Белгородской и Воронежской областях.
На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, ведет боевые действия в районе города Изюм, проводит воздушную разведку.
На Донецком и Таврическом направлениях армия РФ ведет боевые действия, удерживает определенные рубежи, а также перемещает дополнительные подразделения для ведения боевых действий.
«Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск. Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области», - указали в Генштабе.
На Южнобужском направлении враг удерживает определенные рубежи, проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике, а также не оставляет попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.
«Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения», - уточнило военное руководство.
На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки были отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, 26 единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.
Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки поразили семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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