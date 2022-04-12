Прогноз погоды в Крыму на вторник 12 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 12 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-западный 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (местами очень сильный дождь.), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 97 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер С 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 92 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 8, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 92 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью около 6 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 93 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 10, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер северо-западный 17 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 96 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 92 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 3, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 93 до 100 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 100 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 9, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

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