«Желтый» уровень террористической опасности объявлен в Крыму

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Он вводится в связи со «спецоперацией» в Украине и будет действовать до 26 апреля на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов республики.

«Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме, — написал глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале. — Убедительно прошу крымчан проявлять бдительность. В случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сразу сообщайте об этом в правоохранительные органы».

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