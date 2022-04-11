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Война

«Желтый» уровень террористической опасности объявлен в Крыму

20:05 понедельник, 11 апреля 2022
«Желтый» уровень террористической опасности объявлен в Крыму

фото © Новости Крыма

Он вводится в связи со «спецоперацией» в Украине и будет действовать до 26 апреля на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов республики.

«Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме, — написал глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале. — Убедительно прошу крымчан проявлять бдительность. В случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сразу сообщайте об этом в правоохранительные органы».

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