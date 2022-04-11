Война
Развитие сюжета: ВСУ отбили атаки на двух направлениях ● Возле Бучи нашли еще одну братскую могилу ● Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией ● За день от обстрелов войск РФ погибли семь детей ● РФ нанесла ночью удары по Миргороду и Черноморску
«Желтый» уровень террористической опасности объявлен в Крыму
фото © Новости Крыма
Он вводится в связи со «спецоперацией» в Украине и будет действовать до 26 апреля на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов республики.
«Эта мера носит исключительно профилактический характер. Обстановка в Республике Крым спокойная и полностью контролируется властями и правоохранительными органами. Республика живет в штатном режиме, — написал глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале. — Убедительно прошу крымчан проявлять бдительность. В случае появления подозрительных людей, обнаружения бесхозных предметов сразу сообщайте об этом в правоохранительные органы».
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Ранее Новости Крыма сообщали:
Британия поможет расследовать убийства в Буче. Глава МИД Британии заявила, что шокирована зверствами россиян и страна поможет собрать доказательства военных преступлений.
В Севастополе арестовали топ-чиновника. Правоохранители задержали директора государственного бюджетного учреждения Севастополя «Дирекция капитального строительства».
В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание. В ФСБ сообщают, что «вместе с полицейскими и сотрудниками Росгвард задержали жителя Евпатории, удерживавшего заложника и угрожавшего взорвать гостиницу».
На крымчанина завели уголовное дело за граффити с «оскорблением» российских военных. Против 26-летнего жителя Феодосии возбудили уголовное дело за «оскорбление» российских военных, которые участвуют в полномасштабном вторжении России в Украину, сообщает 11 марта пресс-служба российского МВД в Крыму.
В Крыму говорят, что украинская армия планирует войти на полуостров
Среди личного состава российских подразделений в Крыму распространяется информация, что Вооруженные силы Украины якобы планируют после успешного контрнаступления в Херсонской области войти в аннексированный Россией Крым.
«Желтый» уровень террористической опасности объявлен в Крыму
Он вводится в связи со «спецоперацией» в Украине и будет действовать до 26 апреля на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов республики.
Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией
Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 году составил 10,1 миллиарда долларов.
В Крыму ищут «предателей» среди чиновников
Российские силовики захватили в Херсонской области базу данных о крымчанах, получивших после аннексии Крыма украинские документы, в том числе биометрические загранпоспарта, пишут российские СМИ со ссылкой на бывшего депутата Госдумы России Руслана Бальбека (подтверждения этой информации от официальных источников или независимых СМИ на данный момент нет).
8 апреля
ВСУ отбили атаки на двух направлениях
19 часов назад
В ООН назвали число жертв среди мирных украинцев
Большинство смертей и ранений – из-за обстрелов вражеской тяжелой артиллерией и реактивных систем залпового огня, а также вследствие ракетных и воздушных ударов.