ВСУ отбили атаки на двух направлениях

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РФ продолжает набор личного состава, готовит оружие и технику для переброски в Украину. Возобновление наступления на востоке ожидается в ближайшие дни.

Российские войска продолжают создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении и, вероятно, в ближайшие дни постараются возобновить наступление. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 апреля.

Кроме того, враг продолжает подготовку и отправку личного состава, вооружения и техники для участия в боевых действиях на территории Украины.

«В частности, осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной бригады мотострелковой (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Вероятно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области», - уточнило украинское военное руководство.

Не исключаются провокации противника на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства, подчеркнули в Генштабе.

Ожидается, что враг для нарушения поставки грузов в места ведения боевых действий, продолжит удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины с целью их уничтожения или выведения из строя.

Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Слобожанском направлении отдельные подразделения армии РФ продолжают частичную блокировку Харькова и артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении идет воздушная разведка местности с целью выявления позиций ВСУ.

«Силами около двух батальонных тактических групп враг пытался осуществить наступление в направлениях населенных пунктов Довгенькое и Дмитровка, успеха не имел и отошел на ранее занятые позиции», - отметили в Генштабе.

На Донецком направлении противник сосредоточил усилия на взятии под контроль Попасной, Рубежного, Нижнего и Новобахмутовки, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Были предприняты безуспешные попытки штурма в районе Золотого.

При поддержке артиллерии и авиации противник продолжает штурмовые действия в районах завода Азовсталь и морского порта в Мариуполе.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки были отбиты четыре атаки врага, уничтожены пять танков, восемь единиц бронированной, шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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