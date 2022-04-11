В Крыму говорят, что украинская армия планирует войти на полуостров

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Среди личного состава российских подразделений в Крыму распространяется информация, что Вооруженные силы Украины якобы планируют после успешного контрнаступления в Херсонской области войти в аннексированный Россией Крым.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 11 апреля.

При этом украинские военные не подтверждают достоверность информации, которая распространяется в Крыму среди российских военных.

Ранее украинские власти неоднократно заявляли, что будут добиваться возвращения Крыма под свой контроль только дипломатическим путем.

Так, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет считать победой Украины на переговорах с Россией, если Кремль согласится обсуждать с Киевом дипломатический путь решения вопроса аннексированного Крыма.

Украинская делегация на переговорах с Россией предложила России договор, в котором будут зафиксированы позиции Киева и Москвы по аннексированному Крыму на следующие 15 лет.

Офис президента Украины сообщил, что гарантии безопасности Украины, которые Киев предложил Кремлю для прекращения войны, временно не будут работать в аннексированном Россией Крыму и на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в возможном договоре между Украиной и Россией обязательно должно быть указано, что Крым является оккупированной территорией.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров осудил предложение о подписании договора между Украиной и РФ, где будут зафиксированы позиции Киева и Москвы по статусу Крыму на следующие 15 лет.

30 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация якобы подтвердила понимание того, что «вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены».

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что глава МИД России «ошибочно понимает» переговорный процесс.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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