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Общество

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 11 апреля

00:23 понедельник, 11 апреля 2022

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 11 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами очень сильный дождь.), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный с переходом на северо-западный 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 14, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 97 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 15, ночью около 9 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 10 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 84 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-западный 19 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 96 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью от 10 до 12 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 89 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 92 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью около 9 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 100 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 9, в Керчи - 9, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 22, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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