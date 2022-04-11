Обломки сбитого беспилотника повредили дом на севере Крыма

Обломки украинского беспилотника, по предварительным данным, сбитого системой ПВО на севере Крыма, повредили жилой дом.

Об этом сообщил телеканал «Крым 24» со ссылкой на неназванный источник.

«По предварительной информации, над севером Крыма ПВО сбит беспилотник. Обломки повредили дом в одном из приграничных поселков. Жертв нет», - говорится с сообщении.Телеканал также опубликовал фотографии: на кадрах видно, что в помещении частного дома частично обвалился потолок.

По информации из соцсетей, инцидент произошел в поселке Таврической рядом с Красноперекопском. «Известия» опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно, как сотрудники силовых структур проводят осмотр обломков на земле.

«Никто не ожидал, я тоже. Приехали из гостей, собралась в душ. Резкий грохот, потолок упал. В одной комнате света нет, все разбросало. В гараже часть крыши снесло. Просто по чистой случайности (никто не пострадал), я стояла возле шкафа, а муж пошел в душ», - рассказала о произошедшем местная жительница.

По данным издания, в момент инцидента местные жители видели зарево. На некоторое время в поселке отключилось электроснабжение.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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