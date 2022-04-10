Возле Бучи нашли еще одну братскую могилу

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На освобожденной территории также нашли около десятка расстрелянных гражданских автомобилей вместе с пассажирами.

В населенном пункте Бузова, расположенном возле Бучи, обнаружили братскую могилу с десятками замученных и убитых жителей русскими оккупантами, сообщил глава Дмитриевской общины Тарас Дидич.

Убитых складывали около автозаправки между селами Мила и Мечта Киево-Святошинского района.

На освобожденной территории также нашли около десятка расстрелянных гражданских автомобилей вместе с пассажирами.

В Сети появилось видео еще одной «пыточной» в Буче. 18+

По словам местного жителя, которому удалось спастись, российские военные стреляли и ждали, пока машина вспыхнет, рассказал Дидич.

Ранее сообщалось, что в Макарове Бучанского района обнаружили тела 132 расстрелянных людей.

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