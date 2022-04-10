Война
Развитие сюжета: Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией ● За день от обстрелов войск РФ погибли семь детей ● РФ нанесла ночью удары по Миргороду и Черноморску ● Российские войска атаковали мирный вокзал в Краматорске: 40 погибших ● Россия продолжает перегруппировку для наступления на восток Украины
Возле Бучи нашли еще одну братскую могилу
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На освобожденной территории также нашли около десятка расстрелянных гражданских автомобилей вместе с пассажирами.
В населенном пункте Бузова, расположенном возле Бучи, обнаружили братскую могилу с десятками замученных и убитых жителей русскими оккупантами, сообщил глава Дмитриевской общины Тарас Дидич.
Убитых складывали около автозаправки между селами Мила и Мечта Киево-Святошинского района.
На освобожденной территории также нашли около десятка расстрелянных гражданских автомобилей вместе с пассажирами.
В Сети появилось видео еще одной «пыточной» в Буче. 18+
По словам местного жителя, которому удалось спастись, российские военные стреляли и ждали, пока машина вспыхнет, рассказал Дидич.
Ранее сообщалось, что в Макарове Бучанского района обнаружили тела 132 расстрелянных людей.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российские войска атаковали мирный вокзал в Краматорске: 40 погибших. Погибли по меньшей мере 39 человек. СБУ открыла дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Россия продолжает перегруппировку для наступления на восток Украины. Российские войска продолжают перегруппировку с целью формирования наступательной группировки на востоке Украины, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В ООН назвали число жертв среди мирных украинцев. Большинство смертей и ранений – из-за обстрелов вражеской тяжелой артиллерией и реактивных систем залпового огня, а также вследствие ракетных и воздушных ударов.
Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом. На данный момент объект не работает. Когда именно произошел удар, Александр Сенкевич не уточнил.
Возле Бучи нашли еще одну братскую могилу
На освобожденной территории также нашли около десятка расстрелянных гражданских автомобилей вместе с пассажирами.
Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией
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Россия разбомбила ж/д вокзал рядом с Крымом
На данный момент объект не работает. Когда именно произошел удар, Александр Сенкевич не уточнил.
7 апреля
NYT: убийство мирных жителей в Буче произошло при российских военных фото
Анализ спутниковых снимков опровергает сообщения Минобороны России о том, что убийство мирных жителей в Буче, в пригороде Киева, произошло после того, как российская армия покинула населенный пункт 30 марта.