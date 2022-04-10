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Война

Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией

09:04 воскресенье, 10 апреля 2022
Украина ввела полное эмбарго на торговлю с Россией

фото © pixabay.com

Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 году составил 10,1 миллиарда долларов.

Украинское правительство одобрило полное эмбарго на торговлю с Россией, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

«Введено торговое эмбарго против Российской Федерации. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации», - написал он.

Накануне полномасштабного вторжения Украина продлила на год запрет на торговлю рядом товаров с РФ. Такой запрет действует в Украине с 2015 года.

Среди запрещенных для импорта товаров были мясо, рыба, некоторые молочные продукты и кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства, бумажные изделия.

Оборот внешней торговли между Украиной и Россией в 2021 году составил 10,1 миллиарда долларов по оценке Государственной таможенной службы.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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