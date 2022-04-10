Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 10 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 10 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (южный, юго-восточный ветер 15-18 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (южный, юго-восточный ветер 15-18 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер южный, юго-восточный 15-18 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (южный, юго-восточный ветер 15-18 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 22, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 67 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью около 10 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 80 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-восточный 22 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 72 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 90 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью около 9 градусов. Ветер южный 26 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 90 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 17, ночью около 11 градусов. Ветер южный 25 км/час, возможны порывы до 56 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 75 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 23, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 75 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 9 до 19, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 75 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 16, ночью около 8 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 7 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 7, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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