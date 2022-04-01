Прогноз погоды в Крыму на пятницу 1 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 1 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 25-30 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 25-30 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (юго-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-30 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 53 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью около 13 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 66 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 17, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 27 км/час, возможны порывы до 55 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 57 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 15, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 79 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 12, ночью около 10 градусов. Ветер южный 30 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 79 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 13 до 17, ночью около 13 градусов. Ветер южный 32 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 69 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 13 до 25, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 57 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 20, ночью около 12 градусов. Ветер южный 28 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 66 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 73 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 19, ночью около 11 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 68 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 6, в Николаевке - 8, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 7, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 6, в Сочи - 8, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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