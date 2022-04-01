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ООН обновила данные о жертвах войны в Украине
фото © EPA/UPG
С начала военного вторжения РФ по 30 марта 1232 гражданских погибли и 1935 получили ранения различной степени тяжести.
В результате военного вторжения РФ на территорию Украины погибли 1232 мирных жителя и 1935 были ранены. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период с 4.00 24 февраля по 00.00 30 марта.
«Всего убито 1232 человека (250 мужчин, 176 женщин, 18 девочек и 36 мальчиков, а также 58 детей и 694 взрослых, пол которых пока неизвестен)», - уточнили в ООН.В Донецкой и Луганской областях 404 гражданских убиты и 988 получили ранения. Из них на подконтрольной Украине территории 338 убитых и 743 раненых, а на территории, контролируемой «ЛДНР» - 66 убиты и 245 ранены.
В Киеве, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях 828 жертв и 947 пострадавших.
Отмечается, что большинство смертей среди мирного населения вызвало применение оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подчеркнули, что фактические цифры потерь среди гражданского населения выше, так как получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие данные ожидают подтверждения.
Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Попасной (Луганская область) и Ирпеня (Киевская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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